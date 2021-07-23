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В Киевской области открыли еще четыре центра вакцинации

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Киевская область, Пятница 23 июля 2021 17:11
В Киевской области открыли еще четыре центра вакцинации Фото: В Киевской области открыли еще четыре центра вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области открыли еще четыре новых центра вакцинации от коронавируса. В частности, сделать прививку теперь можно в Ирпене, Вышгороде, Ставище и Тараще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Всего в Киевской области работают 19 центров вакцинации. Большинство из них в Белой Церкви.

Как отметили в ОГА, центры вакцинации работают без выходных.

В Киевской области открыли еще четыре центра вакцинации

Напомним, ранее в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса.

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