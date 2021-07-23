В Киевской области открыли еще четыре центра вакцинации
Фото: В Киевской области открыли еще четыре центра вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киевской области открыли еще четыре новых центра вакцинации от коронавируса. В частности, сделать прививку теперь можно в Ирпене, Вышгороде, Ставище и Тараще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Всего в Киевской области работают 19 центров вакцинации. Большинство из них в Белой Церкви.
Как отметили в ОГА, центры вакцинации работают без выходных.
Напомним, ранее в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса.