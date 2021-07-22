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В Киевской области центры вакцинации заработали еще в четырех городах

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Киевская область, Четверг 22 июля 2021 14:25
В Киевской области центры вакцинации заработали еще в четырех городах Фото: В Киевской области центры вакцинации заработали еще в четырех городах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 22 июля, в Киевской области открылись новые центры вакцинации от коронавируса. В частности, в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА в Facebook.

Всего в Киевской области работают 15 центров массовой вакцинации от COVID. Четыре из них находятся в Белой церкви.

В Киевской области центры вакцинации заработали еще в четырех городахФото: адреса центров массовой вакцинации в Киевской области (facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь получить прививку могут все желающие.

Кроме того, в Киеве стартовала онлайн-запись на прививку от COVID-19 препаратом Moderna в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре.

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