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Кількість заражень зростає. В Україні за тиждень 36 683 COVID-випадків

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 11:45
Кількість заражень зростає. В Україні за тиждень 36 683 COVID-випадків Фото: в Україні за тиждень виявили 36 683 COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за тиждень зафіксували 36 683 випадків захворювання на коронавірус. У порівнянні з минулим тижнем, ця цифра є більшою на майже 13 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

Статистика захворювань

За даними Міністерства охорони здоров'я, в період з 12.09 по 18.09 в Україні зафіксовано 36 683 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

З яких:

  • 5 628 діти,
  • 869 - медичні працівники.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 6 273 осіб,
  • летальних випадків - 90,
  • одужало - 17 430 особи.

COVID-вакцинація

Крім того, з 12.09 по 18.09 - 62 617 людей було вакциновано проти COVID-19. Зокрема, з усіх проведених щеплень 32,3% становлять перші дози, 7,9% - другі дози, 57,1% - перші бустерні дози, 2,6% - другі бустерні дози.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 085 581 людина, з них дві дози отримали 15 306 559 людей, першу бустерну дозу - 2 090 796 людей, другу бустерну дозу - 20 214 людина.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні виявили 23 864 випадків коронавірусу. У МОЗ розповіли, чи вводитимуть загальнонаціональний локдаун через початок нової хвилі COVID.

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