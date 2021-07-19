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Кипр будет пускать иностранцев, привитых вакциной CoronaVac

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Кипр, Понедельник 19 июля 2021 22:54
Кипр будет пускать иностранцев, привитых вакциной CoronaVac Фото: Кипр откроет границу для вакцинированных CoronaVac иностранцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Кипра приняло решение открыть границу для вакцинированных иностранцев. В частности, это также касается людей, которые вакцинировались китайским препаратом CoronaVac.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сургиѕ Flight pass.

Отныне пересечь границу республики разрешено:

  • Вакцинированным лицам, имеющим свидетельство о вакцинации от других государственных органов;
  • Лицам, которые выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery;
  • Перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить заявку на сайте Сургиѕ Flight pass.

Также стоит отметить, что свидетельство о вакцинации является действующим, в случае если введенная вакцина была принята Европейским агентством по лекарственным средствам. В частности, также разрешено пересекать границу после вакцинации препаратами Sputnik и Sinopharm.

Стоит обратить внимание на сроки вакцинации перед поездкой, а именно:

  • Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой поездки.
  • Вакцина AstraZeneca - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Pfizer - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Moderna Vaccine - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Sputnik - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Sinopharm - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Sinovac (CoronaVac) - после завершения необходимых доз вакцины.

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