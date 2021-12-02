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Кипр ужесточает условия въезда с 6 декабря: изменения коснутся и вакцинированных

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Кипр, Четверг 02 декабря 2021 15:20
Кипр ужесточает условия въезда с 6 декабря: изменения коснутся и вакцинированных Фото: Кипр ужесточает условия въезда с 6 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Кипра ужесточает условия въезда, независимо от полученной вакцины от COVID-19. Новые правила вступят в силу с 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консульский отдел посольства Украины в Республике Кипр.

"Эта мера касается всех пассажиров в возрасте от 12 лет, независимо от наличия у них справки о полной вакцинации или выздоровления от COVID-19. Стоимость ПЦР-теста будут платить сами пассажиры", - говорится в повіломленні.

Уточняется, что пассажиры, въезжающие в республику из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования сроком до 72 часов.

Кроме того, по прибытии они должны будут пройти быстрые тесты на антиген за счет Республики Кипр.

Указано, что соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 6 декабря 2021 года, и будет действовать до 10 января 2022 года, после чего оно будет пересмотрено на основе эпидемиологических данных.

"С целью лучшего наблюдения и раннего выявления импортированных положительных случаев такое ПЦР-тестирование уже начато и продлится до 6 декабря путем выборочных проверок пассажиров, независимо от страны происхождения, которые въезжают в Республику Кипр через аэропорты Ларнаки и Пафоса", - отметили в консульстве.

Напомним, власти Кипра запретит посещать закрытые помещения, такие как торговые центры, рестораны и супермаркеты тем, кто не получил третью дозу вакцины.

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