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На Кипре вводят двухнедельный локдаун из-за COVID

Новина українською → Никосия, Пятница 23 апреля 2021 17:25
На Кипре вводят двухнедельный локдаун из-за COVID Фото: на Кипре вводят двухнедельный локдаун из-за COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Кипра приняло решение ввести локдаун по всей территории страны, чтобы остановить быстрое распространение COVID-19. Жесткий карантин будет действовать в стране с 26 апреля до 9 мая.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

"Мы не можем оставаться равнодушными к растущему количеству инфекций вместе с интенсивным давлением на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализаций", - заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

По его словам, ситуация требует "трудных решений и решительных мер", чтобы остановить распространение вируса в обществе и сократить число госпитализаций.

На время локдауна на Кипре будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00. Его могут не придерживаться люди, которые едут на работу.

Также будут запрещены собрания, независимо от места их проведения, и только один выезд в день будет разрешен с помощью SMS-сообщений. Для тех, кто направляется в центр вакцинации, СМС-сообщения не понадобятся.

Также будет запрещена работа ресторанов, кафе и баров, в том числе и в торговых центрах. Они смогут работать только на доставке и вывозе.

Магазины, кроме магазинов, торгующих продуктами питания и напитками или другими предметами первой необходимости, также закрываются.

В Пасхальную субботу верующие смогут посетить церкви при условии, что они будут сидеть и соблюдать физическую дистанцию и другие санитарные нормы.

Кинотеатры на открытом воздухе и в помещениях, театры и другие залы будут закрыты, как и тренажерные залы, танцевальные и другие заведения. Также будет запрещена работа парикмахерских и косметологических салонов.

Также под запретом окажутся групповые индивидуальные занятия, а также спортивные и общественные мероприятия с участием детей до 18 лет.

Напомним, ранее в распоряжение РБК-Украина поступил документ Министерства туризма Кипра, в котором говорится о том, что Кипр официально открывается для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина. При этом необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID, а также зарегистрироваться в системе CyprusFlightPass за сутки до рейса и получить разрешение на въезд.

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