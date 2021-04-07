В Кировоградской области выявили украинскую мутацию "британского" коронавируса
В Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса. Образцы мазков больных COVID-19 в регионе отправили в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где и выявили "украинский вариант".
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
"5 апреля получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г. Лондон), согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 "Британский вариант-VOC_20DEC-01 "UA variant" среди жителей Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в Харьковской, Сумской и Житомирской областях подтвердили циркуляцию "британского" штамма коронавируса.
Кроме того, в двух областях Украины выявили "южноафриканский" штамм коронавируса.
Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса.
Также сейчас в Украине 67 тысяч больничных коек с кислородом для пациентов с COVID. Их количество больше увеличить нельзя. При этом в больницах уже находится около 47 тысяч человек с коронавирусом.