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В Кировоградской области выявили украинскую мутацию "британского" коронавируса

Новина українською → Кировоградская область, Среда 07 апреля 2021 17:12
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию "британского" коронавируса Фото: в Кировоградской области выявили украинский вариант "британского" штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса. Образцы мазков больных COVID-19 в регионе отправили в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где и выявили "украинский вариант".

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"5 апреля получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г. Лондон), согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 "Британский вариант-VOC_20DEC-01 "UA variant" среди жителей Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Харьковской, Сумской и Житомирской областях подтвердили циркуляцию "британского" штамма коронавируса.

Кроме того, в двух областях Украины выявили "южноафриканский" штамм коронавируса.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса.

Также сейчас в Украине 67 тысяч больничных коек с кислородом для пациентов с COVID. Их количество больше увеличить нельзя. При этом в больницах уже находится около 47 тысяч человек с коронавирусом.

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