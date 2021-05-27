В Китае заявили, что расследование по COVID-19 политизировано

В Китае заявили, что расследование по происхождению COVID-19 политизировано. Об этом заявило посольство Китая в США после того, как президент США Джо Байден поручил разведке изучение этого вопроса .

В посольстве считают, что политизация происхождения COVID-19 затруднит дальнейшие расследования и подорвет глобальные усилия по сдерживанию пандемии.

Также посольство Китая в Вашингтоне заявило, что "некоторые политические силы зациклены на политических манипуляциях и игре в поиске виновных".

Там отметили, что поддерживают всестороннее исследование всех ранних случаев COVID-19, обнаруженных во всем мире, и тщательное расследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру.

Китай также продолжает указывать на возможность того, что COVID-19 возник в другой стране и проник через зараженные замороженные продукты или через торговые сети дикими животными в Юго-Восточной Азии.