В Китае заявили, что расследование по COVID-19 политизировано
В Китае заявили, что расследование по происхождению COVID-19 политизировано. Об этом заявило посольство Китая в США после того, как президент США Джо Байден поручил разведке изучение этого вопроса.
Об этом сообщает Reuters.
В посольстве считают, что политизация происхождения COVID-19 затруднит дальнейшие расследования и подорвет глобальные усилия по сдерживанию пандемии.
Также посольство Китая в Вашингтоне заявило, что "некоторые политические силы зациклены на политических манипуляциях и игре в поиске виновных".
Там отметили, что поддерживают всестороннее исследование всех ранних случаев COVID-19, обнаруженных во всем мире, и тщательное расследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру.
Китай также продолжает указывать на возможность того, что COVID-19 возник в другой стране и проник через зараженные замороженные продукты или через торговые сети дикими животными в Юго-Восточной Азии.
Напомним, президент США Джо Байден поручил разведкам более тщательно исследовать вопрос о происхождении коронавируса. Есть два сценария происхождения COVID-19 и США хотят докопаться до истины.
Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США также заговорили о происхождении коронавируса.