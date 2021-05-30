В Китае жителей мегаполиса закрыли на карантин: вирус больше не под контролем
В Китае город Гуанчжоу закрыли на карантин. Новые случаи коронавируса встревожили китайские власти, которые считали, что COVID-19 у них под контролем.
Об этом сообщает Associated Press.
Гуанчжоу - это крупный деловой и промышленный центр с населением 15 миллионов человек. Власти города сообщили о 20 новых случаях заражения за последнюю неделю. И хоть цифра невелика, такая ситуация с коронавирусом встревожила китайские власти. Они приняли решение закрыть крупный район на карантин, где были обнаружены случаи болезни.
В субботу жителям пяти улиц района Ливань в центре города Гуанчжоу приказали оставаться дома. Также были закрыты уличные рынки, детские сады и развлекательные заведения. Питание в ресторане в помещениях было запрещено. Школьникам младших классов в школах приказали прекратить очные занятия.
Также в четырех близлежащих районах жителям приказали ограничить деятельность на свежем воздухе.
Кроме того, городские власти заказали тестирование сотен тысяч жителей после первоначального заражения. Правительство заявило, что к среде тестирование прошли около 700 000 человек.
Известно, что новые случаи коронавируса были привезены из-за границы. Местные СМИ рассказывают о 75-летней женщине, у которой 21 мая был обнаружен индийский вариант коронавируса. Остальные заболевшие ходили с ней на ужин или живут вместе.
Напомним, коронавирус парализовал больницы мегаполиса в Японии. Врачи просят не проводить Олимпийские игры из-за того, что заболевших стало больше.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме обнаружили новый коронавирус. Считается, что он представляет собой смесь штаммов из Индии и Британии.