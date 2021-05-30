В Китае жителей мегаполиса закрыли на карантин: вирус больше не под контролем

В Китае город Гуанчжоу закрыли на карантин. Новые случаи коронавируса встревожили китайские власти, которые считали, что COVID-19 у них под контролем.

Гуанчжоу - это крупный деловой и промышленный центр с населением 15 миллионов человек. Власти города сообщили о 20 новых случаях заражения за последнюю неделю. И хоть цифра невелика, такая ситуация с коронавирусом встревожила китайские власти. Они приняли решение закрыть крупный район на карантин, где были обнаружены случаи болезни.

В субботу жителям пяти улиц района Ливань в центре города Гуанчжоу приказали оставаться дома. Также б ыли закрыты уличные рынки, детские сады и развлекательные заведения. Питание в ресторане в помещениях было запрещено. Школьникам младших классов в школах приказали прекратить очные занятия.

Также в четырех близлежащих районах жителям приказали ограничить деятельность на свежем воздухе.

Кроме того, городские власти заказали тестирование сотен тысяч жителей после первоначального заражения. Правительство заявило, что к среде тестирование прошли около 700 000 человек.