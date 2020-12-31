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Китай одобрил выход на рынок своей первой вакцины против COVID-19

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 07:16
Китай одобрил выход на рынок своей первой вакцины против COVID-19 Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В четверг Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm.

Об этом пишет Reuters.

Sinopharm сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 79,34%.

"Хотя Китай медленнее, чем несколько других стран, одобряет вакцины от COVID-19, он в течение нескольких месяцев вакцинирует некоторых граждан тремя разными прививками, которые все еще проходят испытания", - пишет издание.

Вакцина Sinopharm указывает на прогресс, достигнутый Китаем в глобальной гонке за успешную разработку вакцин от COVID-19.

Четыре другие вакцины от Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук также находятся на поздних стадиях испытаний, что подчеркивает усилия Китая по разработке собственной вакцины, чтобы бросить вызов западным конкурентам.

Президент Си Цзиньпин пообещал сделать китайские вакцины глобальным общественным благом и заключил несколько крупных сделок на поставки в другие страны.

Ранее сообщалось, что было представлено мало данных об испытаниях вакцины Sinopharm. Неясно, на каком количестве людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, а также какие именно данные анализировались.

РБК-Украина писало, что китайское правительство засекретило исследования о происхождении коронавируса.

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