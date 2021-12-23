Китай ожидает роста заболеваемости COVID из-за иностранцев, которые приедут на Олимпиаду
Китай ожидает роста случаев заражения COVID-19 из-за иностранцев, прибывающих на Олимпийские игры. Об этом заявили организаторы зимней Олимпиады в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Игры будут проходить с 4 по 20 февраля по "замкнутому циклу", чтобы сдержать распространение коронавируса, однако организаторы предупреждают, что определенного числа случаев заболеваемости избежать не удастся.
"Большое количество людей из разных стран и регионов приедет в Китай, и поток людей будет увеличиваться. Следовательно, определенное количество положительных случаев станет событием с высокой вероятностью", - сказал вице-президент и генеральный секретарь Хан Цзыжун.
Также участников призвали пройти ревакцинацию из-за распространение варианта "Омикрон".
Сейчас Китай сообщает о пяти случаях "Омикрон". В их числе четыре случая завезены из-за границы.
Напомним, что в китайском городе Сиань произошла вспышка коронавируса. Из-за этого жителей города изолировали.