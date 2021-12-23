ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай ожидает роста заболеваемости COVID из-за иностранцев, которые приедут на Олимпиаду

Новина українською →
Китай, Четверг 23 декабря 2021 06:12
Китай ожидает роста заболеваемости COVID из-за иностранцев, которые приедут на Олимпиаду Фото: Китай ожидает всплеска COVID из-за иностранцев на Олимпиаде (Международный олимпийский комитет МОК)
Автор: Наталья Скороход

Китай ожидает роста случаев заражения COVID-19 из-за иностранцев, прибывающих на Олимпийские игры. Об этом заявили организаторы зимней Олимпиады в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля по "замкнутому циклу", чтобы сдержать распространение коронавируса, однако организаторы предупреждают, что определенного числа случаев заболеваемости избежать не удастся.

"Большое количество людей из разных стран и регионов приедет в Китай, и поток людей будет увеличиваться. Следовательно, определенное количество положительных случаев станет событием с высокой вероятностью", - сказал вице-президент и генеральный секретарь Хан Цзыжун.

Также участников призвали пройти ревакцинацию из-за распространение варианта "Омикрон".

Сейчас Китай сообщает о пяти случаях "Омикрон". В их числе четыре случая завезены из-за границы.

Напомним, что в китайском городе Сиань произошла вспышка коронавируса. Из-за этого жителей города изолировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе