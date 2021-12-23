Китай ожидает роста заболеваемости COVID из-за иностранцев, которые приедут на Олимпиаду

Китай ожидает роста случаев заражения COVID-19 из-за иностранцев, прибывающих на Олимпийские игры. Об этом заявили организаторы зимней Олимпиады в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Игры будут проходить с 4 по 20 февраля по "замкнутому циклу", чтобы сдержать распространение коронавируса, однако организаторы предупреждают, что определенного числа случаев заболеваемости избежать не удастся.
призвали пройти ревакцинацию из-за распространение варианта "Омикрон".
Напомним, что в китайском городе Сиань произошла вспышка коронавируса. Из-за этого жителей города изолировали.