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Китай ожидает роста заболеваемости COVID из-за иностранцев, которые приедут на Олимпиаду

Автор: Наталья Скороход

Китай ожидает роста случаев заражения COVID-19 из-за иностранцев, прибывающих на Олимпийские игры. Об этом заявили организаторы зимней Олимпиады в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля по "замкнутому циклу", чтобы сдержать распространение коронавируса, однако организаторы предупреждают, что определенного числа случаев заболеваемости избежать не удастся.

призвали пройти ревакцинацию из-за распространение варианта "Омикрон".

Напомним, что в китайском городе Сиань произошла вспышка коронавируса. Из-за этого жителей города изолировали.

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