Китай создал препарат для COVID-вакцинации в три этапа
Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР рекомбинантную белковую вакцину от коронавируса. Она рассчитана на три прививки.
Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".
Производственные мощности Zhifei позволяют ей выпускать до 300 млн доз в год. Таким образом, предприятие способно ежегодно обеспечить вакцинацию 100 млн человек. Серию прививок следует делать с интервалами в один месяц.
Как сообщила газета, с 17 марта этот препарат был одобрен властями для экстренного применения. Помимо него в Китае созданы еще четыре вакцины: три инактивированные и одна аденовирусная. Они предназначены для вакцинации в один или два этапа.
Ранее сообщалось, что Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID.
Напомним, Украина одобрила вакцину китайской компании Sinovac. Также вакцина одобрена для применения в Турции, Венгрии, Сербии, Аргентине, Венесуэле и других странах.
Партия вакцины Sinovac прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Первые поставки будут насчитывать 700 тысяч доз.