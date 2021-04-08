Кличко назвал число вакцинированных от COVID-19 жителей Киева
В Киеве уже вакцинировали от коронавируса почти 30 тысяч человек. Власти столицы ведут переговоры о поставке с различными производителями сертифицированных препаратов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24".
Кличко отметил, что столица получила от министерства здравоохранения 42,6 тысячи доз вакцин. "Почти 30 тысяч человек в Киеве уже вакцинировали. Вакцина еще есть", - добавил мэр.
По его словам, во всем мире переговоры по поставкам вакцины происходят на государственном уровне. Отдельным городам сложно договориться с поставщиками, но столичные власти работают над этим. Кличко отметил, что лично ведет переговоры о возможности прямых поставок от производителей сертифицированных препаратов.
Мэр обратил внимание на сложную ситуацию с поставками вакцин от коронавируса в других странах, упомянув Австрию, Германию и Францию. "Я делаю на своем уровне все возможное, чтобы Киев получил вакцину. Мы на Киевсовете ранее приняли решение и выделили средства на ее закупку", - уточнил он.
Напомним, депутаты Киевского городского совета направили обращение к правительству и Минздраву касательно использования 12 ведомственных больниц для приема COVID-больных киевлян. Решение поддержали 102 депутата во время онлайн-заседания.
Отметим, ранее врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель. При условии, что будут соблюдаться все меры карантина.
РБК-Украина писало, что мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.