ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кличко об ограничениях транспорта в Киеве: другого способа сдержать COVID-19 нет

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 02:00
Кличко об ограничениях транспорта в Киеве: другого способа сдержать COVID-19 нет Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Ограничения в работе транспорта в Киеве - это единственный способ прервать цепочку распространения коронавируса. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Кличко, городские власти Киева специально ввели локдаун и ограничения в транспорте. Это было сделано для того, чтоб предотвратить распространение коронавируса.

"Мы специально объявили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв такой передачи инфекции", - говорит Кличко.

По его словам, такое решение было принято в результате консультаций с Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний и способов их распространения (Берлин).

"Я постоянно консультируюсь с Институтом Коха и многие страны Европы сейчас пришли к таким ограничениям", - объяснил Кличко.

По его словам, есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение коронавируса. Первый - вакцинация, второй - прерывание цепочки передачи инфекции. Поэтому городские власти столицы решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку. Теперь перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева - медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и другие.

"Мы раздали 500 тысяч пропусков", - уточнил Кличко.

Напомним, в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что у Зеленского отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтоб городские власти решили проблему с недостатков пропусков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Киев Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19