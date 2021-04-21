Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: расслабляться рано

Фото: в Киеве улучшается ситуация с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако, мэр города Виталий Кличко говорит, что разлабляться рано.

Об этом он заявил на брифинге.