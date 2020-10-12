У Кличко заявили, что обезопасить столицу от "красной зоны" могут только киевляне

Киевская городская власть эффективнее других в Украине противостоит распространению пандемии COVID-19.

Об этом заявил народный депутат Украины VII-VIII созывов, который возглавлял комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд Артур Палатный.

Как известно, столица находится в "оранжевой зоне", количество больных, как и по всей стране, растет. Однако городская власть держит ситуацию под контролем и прилагает все усилия для защиты киевлян, считает Палатный.

"Начиная с весны, город увеличивает количество коек в больницах, обеспечивает врачей и медицинские учреждения оборудованием, средствами индивидуальной защиты. На днях из резервного фонда города на эти расходы было выделено дополнительно 30 млн грн, до того было выделено 260 млн грн", - сказал Палатный.

Сейчас в 18-ти медучреждениях столицы обустроено более 2200 коек.

"Переговоры сложные, мэр в очередной раз направил соответствующие обращения. Хотя этот вопрос можно было бы решить оперативно в рабочем режиме. Тем более, что сейчас центральная и городская власть должны объединять усилия и действовать синхронно. Когда речь идет о здоровье и жизни людей, не время играть в политику", - добавляет Палатный.

Он также положительно оценил инициативы городской власти в направлении социальной защиты киевлян и поддержки бизнеса на время пандемии, а также качественную коммуникацию с обществом.

"Информационная гигиена сейчас не менее важна гигиены рук. За неимением информации о ситуации распространяются фейки и опасные теории заговоров. Виталий Кличко не спрятался от киевлян, а с первых дней карантина лично ежедневно информирует о количестве больных, уровень загрузки медицинских учреждений и действия власти", - отметил Палатный.

При этом он добавил, что обезопасить столицу от попадания в "красную зону" способны только киевляне - если будут придерживаться всех противоэпидемических рекомендации и ответственно относиться к карантинным ограничениям.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро не будет хватать из-за динамики заболеваемости COVID-19., и обратился к премьер-министру и министру здравоохранения.