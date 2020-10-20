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Количество больных коронавирусом мире перевалило за 40,6 млн

Новина українською → Вторник 20 октября 2020 07:13
Количество больных коронавирусом мире перевалило за 40,6 млн Фото: коронавирус (facebook/imf)
Автор: Надежда Собенко

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 40,6 млн человек. Из них выздоровели 30,3 млн пациентов, умерли более 1,1 млн человек.

Об этом сообщает сайт Worldometers.

За сутки 18 октября в мире коронавирусом заразились более чем 337 тысяч человекв. Вылечились от коронавируса около 239 тысяч больных.

Лидерами по темпам распространения заболевания остаются США, Индия и Великобритания. В то же время Россия с почти 16 тисяч новых больных занимает в мире 4 место. За ней следует Бразилия с почти таким же количеством новых случаев.

Во Франции, по сравнению с предыдущими днями, значительно уменьшилось число заражений: раньше отметка достигала 30 тысяч за сутки, на данный момент зарегистрировали 13 тысяч.

Напомним, в Украине с начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 303 638 человек. В понедельник подтвердили 4 766 новых случаев заражения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.

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