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Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало ниже 500

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 08:21
Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало ниже 500 Фото: количество новых случаев упало до 484 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение прошлых суток, 31 июля, в Украине 484 зафиксировано новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 473 человека, выздоровел - 131, умерли от COVID-19 шесть человек.

За сутки сделали около 40 тысяч тестов различными методами.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 253 269 человек;
  • выздоровело - 2 186 994 человека;
  • летальных исходов - 52 951;
  • проведено ПЦР-тестирований-11 395 330.

Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало ниже 500

Напомним, в июле 2021 года наблюдаемая летальность от COVID-19 возросла и составляет около 4% для дат 3-4-недельной давности. По данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года. Средний возраст умерших упал до 65 лет. Однако существенные колебания среднего возраста умерших вызваны преимущественно их малым количеством.

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