Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало ниже 500

В течение прошлых суток, 31 июля, в Украине 484 зафиксировано новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 473 человека, выздоровел - 131, умерли от COVID-19 шесть человек. За сутки сделали около 40 тысяч тестов различными методами. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 2 253 269 человек;

выздоровело - 2 186 994 человека;

летальных исходов - 52 951;

проведено ПЦР-тестирований-11 395 330.