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Количество сделанных COVID-прививок в Украине приближается к 31 млн

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 08:25
Количество сделанных COVID-прививок в Украине приближается к 31 млн Фото: сделано почти 31 млн прививок от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 72 тысячи человек. В целом количество сделанных прививок уже приближается к 31 миллиону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера 72 255 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу - 30 641 человек, получили дополнительную 469 человек, а бустерную - 20 319.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу - 15 541 411 человек, получивших две дозы - 14 900 578 людей, дополнительную дозу - 22 628 людей, а бустерную - 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок.

Напомним, Кабмин расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу" за вакцинацию, к которому, в частности, вошла и подписка периодических печатных изданий.

Добавим, правительство продлило срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев.

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