Комбинирование разных видов вакцин может усилить защиту от коронавируса, - исследование
Сравнив вакцины от семи производителей, исследователи обнаружили, что большинство прививок дают сильную защиту даже в комбинации препаратов. А мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили гораздо более высокие уровни антител, чем другие вакцины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Людям, которые намерены сделать дополнительную прививку от COVID-19 не стоит беспокоиться о том, какого производителя вакцина: согласно большому новому исследованию, многие комбинации уколов обеспечат сильную защиту.
Сравнив вакцины семи разных производителей, британские исследователи обнаружили, что большинство из них вызвали сильную иммунную реакцию.
Исследователям еще рано говорить о том, насколько хорошо будут действовать разные бустеры вакцин против нового штамма "Омикрон", который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, производимых вакцинами.
Все из 2 878 добровольцев сначала получили по два укола вакцины AstraZeneca или Pfizer.
Затем исследователи испытали семь различных вакцин в качестве бустеров: вместе с AstraZeneca и Pfizer они попробовали три других, которые были одобрены в разных странах: Johnson & Johnson, Moderna и Novavax.
Они также опробовали два уколы, которые нигде раньше не были разрешены: мРНК-вакцину CureVac и вакцину Valneva, изготовленную из инактивированных коронавирусов.
А некоторые добровольцы получили вакцину от менингита в качестве усилителя.
Через четыре недели исследователи собрали у добровольцев образцы крови и измерили уровень антител. Они также исследовали иммунные клетки, известные как Т-клетки, которые атакуют другие, инфицированные коронавирусом.
Уровень антител и Т-клеток оказался выше у людей, получивших ревакцинацию от COVID-19 по сравнению с получившими вакцину от менингита.
Новое исследование также показало, что производимые антитела могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а в дыхательных путях Т-клетки могут обеспечить защиту.
Большинство бустеров, использованных в исследовании, повысили уровень антител до уровня, эквивалентного, по крайней мере, 90% защите от инфекции.
Впрочем, исследователи пока не изучили, как бустерные усилители действуют на "Омикрон", поскольку только начинается изучение нового штамма.
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