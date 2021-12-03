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Комбинирование разных видов вакцин может усилить защиту от коронавируса, - исследование

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Пятница 03 декабря 2021 06:22
Комбинирование разных видов вакцин может усилить защиту от коронавируса, - исследование Фото: комбинирование разных видов вакцин может усилить защиту от коронавируса (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Сравнив вакцины от семи производителей, исследователи обнаружили, что большинство прививок дают сильную защиту даже в комбинации препаратов. А мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили гораздо более высокие уровни антител, чем другие вакцины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Людям, которые намерены сделать дополнительную прививку от COVID-19 не стоит беспокоиться о том, какого производителя вакцина: согласно большому новому исследованию, многие комбинации уколов обеспечат сильную защиту.

Сравнив вакцины семи разных производителей, британские исследователи обнаружили, что большинство из них вызвали сильную иммунную реакцию.

Исследователям еще рано говорить о том, насколько хорошо будут действовать разные бустеры вакцин против нового штамма "Омикрон", который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, производимых вакцинами.

Все из 2 878 добровольцев сначала получили по два укола вакцины AstraZeneca или Pfizer.

Затем исследователи испытали семь различных вакцин в качестве бустеров: вместе с AstraZeneca и Pfizer они попробовали три других, которые были одобрены в разных странах: Johnson & Johnson, Moderna и Novavax.

Они также опробовали два уколы, которые нигде раньше не были разрешены: мРНК-вакцину CureVac и вакцину Valneva, изготовленную из инактивированных коронавирусов.

А некоторые добровольцы получили вакцину от менингита в качестве усилителя.

Через четыре недели исследователи собрали у добровольцев образцы крови и измерили уровень антител. Они также исследовали иммунные клетки, известные как Т-клетки, которые атакуют другие, инфицированные коронавирусом.

Уровень антител и Т-клеток оказался выше у людей, получивших ревакцинацию от COVID-19 по сравнению с получившими вакцину от менингита.

Новое исследование также показало, что производимые антитела могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а в дыхательных путях Т-клетки могут обеспечить защиту.

Большинство бустеров, использованных в исследовании, повысили уровень антител до уровня, эквивалентного, по крайней мере, 90% защите от инфекции.

Впрочем, исследователи пока не изучили, как бустерные усилители действуют на "Омикрон", поскольку только начинается изучение нового штамма.

Ранее мы писали, что Китай начал разработку вакцины против штамма "Омикрон".

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