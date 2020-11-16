ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комитет ВР поддержал выделение более 2 млрд гривен из COVID-фонда: куда пойдут средства

Новина українською → Киев, Понедельник 16 ноября 2020 21:37
Комитет ВР поддержал выделение более 2 млрд гривен из COVID-фонда: куда пойдут средства Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бюджетный комитет Верховной рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда. Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Так, на приобретение экспресс-тестов, которые в первую очередь хотят передать семейным врачам, мобильным бригадам и скорой помощи планируют потратить 1 млрд гривен. Еще 896 млн гривен может пойти на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

"На другие важные меры, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 миллионов гривен, из них 213 миллионов - на приобретение лабораторного оборудования для медицинских заведений коммунальной формы собственности, а еще 46 миллионов - на расходные материалы для тестирования доноров крови", - добавили в СН.

Напомним, в середине октября Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда на борьбу с распространением коронавируса. Средства планировали потратить на закупку средств защиты и медпрепарата "Ремдесивир".

Добавим, по данным Минфина, из COVID-фонда уже потратили более 50% средств. По состоянию на 10 ноября из фонда было потрачено 39 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус комитет Рады фонд COVID-19 Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19