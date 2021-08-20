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Компьютеры и роутеры: Минздрав объявил конкурс для школ за вакцинацию 80% персонала

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Киев, Пятница 20 августа 2021 15:24
Компьютеры и роутеры: Минздрав объявил конкурс для школ за вакцинацию 80% персонала Фото: украинские школы могут получить компьютеры за вакцинацию (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс среди школ, в которых добьются вакцинации от COVID-19 80% персонала. В частности, обещают компьютеры и роутеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

Министерство призывает школы с уровнем вакцинации от 80% подаваться на конкурс "Вакцинированные и открытые". В нем можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры.

Будут разыграны три набора, в которых по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. А также еще 15 наборов - по 10 гарнитур и роутеру.

Школу для участия в конкурсе можно зарегистрировать по ссылке. Дедлайн - 23:59 29 сентября 2021. Результаты будут объявлены на День учителя 3 октября.

Напомним, согласно новым правилам, при выходе региона из "зеленой зоны" адаптивного карантина будут работать только те школы, в которых вакцинировали не менее 80% персонала.

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