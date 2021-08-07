До конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, - Кузин
Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина получит 17 миллионов доз вакцины Pfizer. Это произойдет до конца текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью"Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина.
"Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше", - сказал Кузин.
Напомним, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.