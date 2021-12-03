ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коронавирус у диких животных: первые случаи обнаружили в Канаде

Новина українською →
Канада, Пятница 03 декабря 2021 09:48
Коронавирус у диких животных: первые случаи обнаружили в Канаде Фото: COVID выявили у диких животных (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Канаде зафиксировали первые случаи коронавируса у диких животных. COVID-19 заболели белые олени, но симптомов у них пока не заметили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Три оленя с SARS-CoV-2 были обнаружены в Квебеке в регионе Эстри. С помощью анализов заболевание у животных подтвердили в конце ноября. Об этом проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Пока нет известных случаев передачи вируса SARS-CoV-2 от оленей к человеку. COVID-19 остается, прежде всего, болезнью человека с типичной передачей от человека к человеку", - говорится в заявлении канадского Министерства окружающей среды и изменения климата.

С начала пандемии различные федеральные канадские учреждения, правительства провинций и исследовательские институты проанализировали, может ли коронавирус заразить дикую природу. Отметим, что в мире широко известны случаи инфицирования кошек, собак и норок. Однако пока неизвестно, какими будут последствия передачи COVID, например, хищникам, которые охотятся на оленей.

Напомним, в зоопарке Роттердама (Нидерланды) коронавирус обнаружили у горилл и львов. В заражении животных подозревают сотрудника, который переносит инфекцию без симптомов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе