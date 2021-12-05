ru ua
Вс, 05 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коронавирус в Киеве. Ситуация стабилизируется уже вторую неделю, - Рубан

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 декабря 2021 16:03
Коронавирус в Киеве. Ситуация стабилизируется уже вторую неделю, - Рубан Фото: Олег Рубан, глава Госпотребслужбы Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.

Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.

"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.

Напомним, ранее Рубан заявлял, что о выходе Киева из "красной" зоны карантина говорить рано.

Кроме того, Рубан рассказывал, что жители Киева перестали делать вторую прививку от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе