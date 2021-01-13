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Коронавирус в Киеве: "тяжелых" пациентов не уменьшается, койки заполнены на 36%

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 12:27
Коронавирус в Киеве: "тяжелых" пациентов не уменьшается, койки заполнены на 36% Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве уменьшилось количество больных COVID-19, но госпитализированных не уменьшается. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет около 36%.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1393 больных COVID-19, из которых пятеро - это дети. 864 пациента - в тяжелом состоянии.

"Кислородную поддержку получают 1170 человек. Под аппаратами ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36%", - сообщил Кличко.

По его словам, во время праздников стали меньше обращаться для тестирований на коронавирус.

"Показатель тестирования в столице остается высоким в Украине и составляет сегодня более 400 тестов на 100 тысяч населения", - добавил он.

Напомним, в Госпродпотребслужбе Киева выступили за возобновление очного обучения в школах. В частности, чтобы дети до 10 лет начали ходить в школы.

Отметим, в Киеве, как и во всей стране, начал действовать ряд дополнительных карантинных ограничений, введенных правительством. Они будут действовать до 00:00 25 января.

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