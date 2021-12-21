ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

Новина українською →
Киев, Вторник 21 декабря 2021 08:19
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346 Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 более 6 тысяч человек, а умерли - 346. Больше всего новых случаев заражения в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

Ситуация за сутки:

  • новых заражений - 6029,
  • госпитализаций - 1061,
  • смертей - 346,
  • выздоровлений - 18 850.

Протестировали за вчера методом ПЦР - 28 652 человека, методом ИФА - 6594, экспресс-тестами - 36 073.

Больше всего случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 616 716 человек; выздоровели - 3 357 405 человек; летальных случаев - 93 608.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе