ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коронавирусом в Украине заразились 13 562 человека, - суточная статистика

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 февраля 2022 08:17
Коронавирусом в Украине заразились 13 562 человека, - суточная статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 562 человека. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1886 человек; летальных исходов - 127; выздоровели - 13 904 человека. Протестировали методом ПЦР - 17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 734 333 человека; выздоровели - 3 952 363 человека; летальных случаев - 104 645.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что вводить локдаун в Украине не планируют. Эта волна коронавируса может оказаться последней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе