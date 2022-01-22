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"Ковидную тысячу" на лекарства. Кто со следующей недели сможет воспользоваться

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Киев, Суббота 22 января 2022 10:08
"Ковидную тысячу" на лекарства. Кто со следующей недели сможет воспользоваться Фото: с 24 января можно будет купить на "ковидную тысячу" лекарства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров расширил действие программы "еПоддержка". Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление правительства.

С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1 тысячу гривен на лекарства. Правительство приняло необходимые для этого решения.

Лица от 60 лет смогут приобрести как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, также планируется расширение программы "еПоддержка" на детей от 12 до 17 лет. Для этого Кабмин оформил соответствующее протокольное поручение.

Подростки от 14 до 17 лет смогут потратить эти средства на услуги в сфере образования, проживание в общежитии, прохождение ВНО, приобретение книг, спортивного инвентаря.

Кто может получить "ковидную тысячу" сейчас

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Отметим, сейчас эти деньги можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Самымы популярными среди украинцев являются покупки книг и походы в кинотеатры.

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