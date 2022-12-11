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Кожний п'ятий міський житель Китаю безробітний внаслідок антиковідних дій уряду

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Китай, Неділя 11 грудня 2022 19:35
Кожний п'ятий міський житель Китаю безробітний внаслідок антиковідних дій уряду Фото: сувора ізоляція та інші карантинні заходи китайського уряду негативно позначилися на економіці (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Китайські економісти відзначають, що кожний п'ятий міський мешканець у Китаї втратив роботу, а малий і середній бізнес сильно постраждав від невизначеності термінів тривалих ковідних ізоляцій цілих міст та суворості карантинних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Крім того, як зазначає видання, підставою для негативних прогнозів китайських економістів стали низький рівень вакцинації людей похилого віку та відсутність природного імунітету.

"Різкий розворот керівництва країни у боротьбі з пандемією, схоже, був спровокований протестами проти жорсткого антиковідного контролю, при цьому такого масштабу, якого Китай не бачив десятиліттями", - пише The Guardian.

Проте тривожні прогнози економістів виникли ще й після того, коли стало відомо, які наслідки для економіки країни мали ізоляція та регулярні суворі карантини.

"Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Проте цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення", - засвідчує видання.

Крім китайських експертів, послаблення антиковідних обмежень у Китаї привітала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть "підняти регіональну економіку".

"Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки", - сказала Георгієва після саміту в східному китайському місті Хуаншань.

Насправді інші країни, які на початку пандемії дотримувалися політики нульової боротьби з COVID-19 - від Австралії до Південної Кореї, знову стали відкритими, зазначає видання, оскільки вакцини та противірусні методи лікування дедалі доступніші і вдосконаленіші.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році. Протягом кількох днів протести зійшли нанівець через велику присутність поліції, а міста та регіони по всій країні почали оголошувати про пом'якшення правил.

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