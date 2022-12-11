Кожний п'ятий міський житель Китаю безробітний внаслідок антиковідних дій уряду

Китайські економісти відзначають, що кожний п'ятий міський мешканець у Китаї втратив роботу, а малий і середній бізнес сильно постраждав від невизначеності термінів тривалих ковідних ізоляцій цілих міст та суворості карантинних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Крім того, як зазначає видання, підставою для негативних прогнозів китайських економістів стали низький рівень вакцинації людей похилого віку та відсутність природного імунітету.

"Різкий розворот керівництва країни у боротьбі з пандемією, схоже, був спровокований протестами проти жорсткого антиковідного контролю, при цьому такого масштабу, якого Китай не бачив десятиліттями", - пише The Guardian.

Проте тривожні прогнози економістів виникли ще й після того, коли стало відомо, які наслідки для економіки країни мали ізоляція та регулярні суворі карантини.

"Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Проте цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення", - засвідчує видання.

Крім китайських експертів, послаблення антиковідних обмежень у Китаї привітала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть "підняти регіональну економіку".

"Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки", - сказала Георгієва після саміту в східному китайському місті Хуаншань.

Насправді інші країни, які на початку пандемії дотримувалися політики нульової боротьби з COVID-19 - від Австралії до Південної Кореї, знову стали відкритими, зазначає видання, оскільки вакцини та противірусні методи лікування дедалі доступніші і вдосконаленіші.