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"Красная" зона в Запорожье: очереди за прививками, Минздрав проверит центры вакцинации

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Запорожье, Понедельник 18 октября 2021 19:47
"Красная" зона в Запорожье: очереди за прививками, Минздрав проверит центры вакцинации Фото: в Запорожье едет проверка Минздрава из-за очередей за прививкой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько

Запорожье вместе с областью сегодня в полночь перешло в "красную" зону карантина. Поскольку избежать новых ограничений могут только вакцинированные, то в городе резко вырос спрос на прививки от коронавируса, что вызвало большие очереди к центрам и пунктам вакцинации.

Подробнее о ситуации в городе - в материале РБК-Украина.

Как пишет местное издание "Верже", сегодня в одном из центров вакцинации, что расположен в торговом центре "Амстор" образовалась очередь из желающих получить прививку. Люди в очереди не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

По данным других СМИ, такая же ситуация наблюдалась и в других городских центрах вакцинации накануне.

&quot;Красная&quot; зона в Запорожье: очереди за прививками, Минздрав проверит центры вакцинации

Фото: очередь за прививкой от коронавируса в Запорожье (verge.zp.ua)

Как реагирует городская власть

На ситуацию с очередями к местам прививки уже отреагировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он сообщил, что уже завтра в Запорожье откроют два новых центра вакцинации.

Где откроют дополнительные центры:

  • ТЦ "Амстор" в Хортицком районе;
  • ТЦ "Континент" в Днепровском районе.

В город едет проверка Минздрава

Министерство здравоохранения в комментарии РБК-Украина заявило, что знает о ситуации, которая сложилась с вакцинацией в Запорожье. В город с проверкой отправился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Министр проинспектирует деятельность центров вакцинации в Запорожской области. Сейчас министр находится там с рабочим визитом. В частности количество работающих пунктов прививок и вакцинальных центров, а также их график работы", - рассказали в Минздраве.

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