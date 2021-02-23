В "красную" зону карантина попали две области
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Украину поделили на зоны карантина. В "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В Ивано-Франковской области действуют такие ограничения:
- Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Черновицкая область, в свою очередь, закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.
Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.