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В "красную" зону карантина попали две области

Новина українською → Ивано-Франковская область, Вторник 23 февраля 2021 15:41
В "красную" зону карантина попали две области Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украину поделили на зоны карантина. В "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В &quot;красную&quot; зону карантина попали две области

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Ивано-Франковской области действуют такие ограничения:

  • Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.
  • Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.
  • Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
  • Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Черновицкая область, в свою очередь, закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.

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