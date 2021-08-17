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Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах, - KSE

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Украина, Вторник 17 августа 2021 14:18
Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах, - KSE фото: в Украине наблюдается рост заболеваемости на коронавирус (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Эксперт сообщил, что на данный момент критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Он отметил, что кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.

"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - рассказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что госпитализации уже на четверть превышают выписки.

"Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID-кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9%", - добавил Ганиченко.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтверждено 890 случаев заражения коронавирусом.

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