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В Кривом Роге мужчина продавал поддельные COVID-сертификаты

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Среда 17 ноября 2021 14:32
В Кривом Роге мужчина продавал поддельные COVID-сертификаты Фото: в Кривом Роге мужчина продавал поддельные COVID-сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Кривом Роге мужчина изготавливал и продавал поддельные COVID-сертификаты. Его задержали во время передачи "документа" клиенту на одной из улиц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

После задержания злоумышленника полицейские провели следственные действия в гараже фигуранта, где он изготовлял COVID-сертификаты, используя готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений. За один сертификат мужчина просил 1200 гривен.

В результате обыска у мужчины изъяли сертификаты и печати с явными признаками подделки, мобильный телефон и флеш-носитель с готовыми бланками.

По данным полиции, злоумышленник создал объявления на одной из торговых площадок в сети Интернет и в течение месяца продавал поддельные сертификаты.

Правонарушителем оказался ранее судимый местный житель. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Фото: В Кривом Роге мужчина продавал поддельные COVID-сертификаты (dp.npu.gov.ua)

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