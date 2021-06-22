Кубинская COVID-вакцина Abdala показала эффективность в 92%

Кубинская трехкомпонентная вакцина от коронавируса Abdala оказалась эффективной на 92,28%. Такие результаты были получены в ходе клинических испытаний последнего этапа.

Издание отмечает, что такое заявление было сделано всего через несколько дней после того, как правительство сообщило, что другая отечественная вакцина, Soberana 2, доказала 62% эффективность только двух из трех доз.

"Наши ученые из Института Финлей и Центра генной инженерии и биотехнологии преодолели все препятствия и создали две очень эффективные вакцины", - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ожидается, что обе вакцины вскоре получат чрезвычайные полномочия от местных регулирующих органов.

Куба имеет пять кандидатов на вакцину от коронавируса.