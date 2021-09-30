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Куда обращаться, если обнаружили подделку COVID-сертификатов: ответ Минздрава

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Четверг 30 сентября 2021 17:35
Куда обращаться, если обнаружили подделку COVID-сертификатов: ответ Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, куда обращаться, если обнаружили подделку COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С начала текущего года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID и COVID-сертификатов. Наказание за подделку документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения - до 6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав обратился к гражданам Украины, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирование или вакцинации. Об этих случаях просят сообщать в:

  • Министерство внутренних дел Украины на горячую линию - 1536;
  • Национальную полицию Украины на горячую линию - 0800500202, или на email: pg.npu@police.gov.ua;
  • Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на горячую линию - 0800 50 51 70, или на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua или, заполнив форму обратной связи: ticket.cyberpolice.gov.ua;
  • Департамента стратегических исследований Национальной полиции Украины на email: dsr@police.gov.ua;
  • Службу безопасности Украины по телефону доверия - 0800501482;
  • Национальный контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 - 0800 60 20 19.

"Поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, а может привести в зал или под аппарат искусственной вентиляции легких", - сообщили в Минздраве.

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