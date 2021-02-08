Кулеба назвал еще один вызов для Украины после вакцинации от COVID-19
Украина после решения вопроса с вакцинацией от коронавируса столкнется с еще одним вызовом – наполнением рынков лекарствами и протоколами для лечения COVID-19.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"После вакцины будет еще одна история - это лекарства, наполнение рынков лекарствами, протоколами для лечения. Поэтому борьба продолжается", - сказал Кулеба.
При этом министр спрогнозировал, что после преодоления проблемы коронавируса страны вернутся к "эгоистической риторики".
"Я думаю, что как только все рынки насытятся вакцинами, а больницы - лекарствами и надежными протоколами для лечения коронавируса, ситуация начнет откатываться назад, и мы снова будем слышать много эгоистичной риторики со стороны разных стран", - сказал Кулеба, говоря о возможных вызовах в мире после пандемии.
Напомним, во время форума Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Первый тест - это доступ к вакцине, который сейчас все переживают. Второй тест - восстановление мобильности в мире, в том числе и полноценное функционирование безвиза между Украиной и ЕС.
РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает коронавирус единственной проблемой украинского безвиза.
Ранее Кулеба заявлял, что пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза.