Кулеба назвал еще один вызов для Украины после вакцинации от COVID-19

Украина после решения вопроса с вакцинацией от коронавируса столкнется с еще одним вызовом – наполнением рынков лекарствами и протоколами для лечения COVID-19.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" .

"После вакцины будет еще одна история - это лекарства, наполнение рынков лекарствами, протоколами для лечения. Поэтому борьба продолжается", - сказал Кулеба.

При этом министр спрогнозировал, что после преодоления проблемы коронавируса страны вернутся к "эгоистической риторики".

"Я думаю, что как только все рынки насытятся вакцинами, а больницы - лекарствами и надежными протоколами для лечения коронавируса, ситуация начнет откатываться назад, и мы снова будем слышать много эгоистичной риторики со стороны разных стран", - сказал Кулеба, говоря о возможных вызовах в мире после пандемии.