Кузин о вакцинации от COVID: до конца года хотим привить 50% украинцев

В рамках кампании по вакцинации от COVID-19 в Министерстве здравоохранения хотят привить не менее 50% украинцев до конца 2021 года. Этому способствуют темпы вакцинации, которые постоянно наращиваются.

По его словам, за последние два месяца темпы вакцинации постоянно наращивались, и на сегодня система работает стабильно.

"Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок с начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев", - отметил Кузин.