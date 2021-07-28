Латвия отправила COVID-вакцины ряду стран, на очереди Украина
Фото: Латвия отправила COVID-вакцины ряду стран (twitter.com/Latvian_MFA)
В среду, 28 июля, правительство Латвии отправило пожертвование в виде вакцин от коронавируса Тунису, Молдове, Албании, Кении. В ближайшее время вакцины также получат Украина и Грузия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Латвии.
"Сегодня Латвия отправляет первое пожертвование в виде вакцин от коронавируса. МИД Латвии в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Латвии оказывает помощь Тунису, Молдове, Албании, Кении, также планируется поддержка Украине и Грузии", - говорится в сообщении.
Напомним, Литва также планирует отправить Украине 131 тысячу доз вакцины AstraZeneca. Партия предназначена для иммунизации военнослужащих из резерва.