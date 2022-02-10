Лекарство от COVID. В Украину доставили более 40 тысяч флаконов "Ремдесивира"

В Украину доставили 43 711 флаконов "Ремдесивира" для лечения больных коронавирусом. В ближайшие дни партию распределят по регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"43 711 флаконов "Ремдесивир" в (100 мг), приобретенных за средства государственного бюджета, доставлены в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в конце прошлого года по поручению Минздрава было закуплено более 60 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". Тогда 20 тысяч флаконов, которые прибыли в Украину накануне, в январе, развезли в регионы.

"В ближайшие недели закупленная партия" Ремдесивира" будет распределена между медицинскими учреждениями, в соответствии с потребностями каждого региона", - добавляют в Минздраве.

Что известно о "Ремдесивір"

Препарат "Ремдесивир" (100 мг) разрешен МОЗ Украины для использования в стационарном лечении пациентов, больных коронавирусом, которые входят в группы риска.

По данным Минздрава, стоимость одного флакона препарата составляет 300 гривен. Всего на 43 711 флаконов было потрачено 13 113 300 гривен.