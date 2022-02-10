Лекарство от COVID. В Украину доставили более 40 тысяч флаконов "Ремдесивира"
В Украину доставили 43 711 флаконов "Ремдесивира" для лечения больных коронавирусом. В ближайшие дни партию распределят по регионам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
"43 711 флаконов "Ремдесивир" в (100 мг), приобретенных за средства государственного бюджета, доставлены в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в конце прошлого года по поручению Минздрава было закуплено более 60 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". Тогда 20 тысяч флаконов, которые прибыли в Украину накануне, в январе, развезли в регионы.
"В ближайшие недели закупленная партия" Ремдесивира" будет распределена между медицинскими учреждениями, в соответствии с потребностями каждого региона", - добавляют в Минздраве.
Что известно о "Ремдесивір"
Препарат "Ремдесивир" (100 мг) разрешен МОЗ Украины для использования в стационарном лечении пациентов, больных коронавирусом, которые входят в группы риска.
По данным Минздрава, стоимость одного флакона препарата составляет 300 гривен. Всего на 43 711 флаконов было потрачено 13 113 300 гривен.
Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяло информацию о серьезном побочном эффекте"Ремдесивира" после того, как некоторые пациенты пожаловались на нарушения в работе почек.
Добавим, ученые разработали новое лекарство от коронавируса, которое оказалось в 27,5 раза более эффективными, чем препарат "Ремдесивир".