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Летом в Украине может произойти вспышка COVID-19: названо условие

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Киев, Четверг 17 июня 2021 22:30
Летом в Украине может произойти вспышка COVID-19: названо условие Фото: в Украине летом может произойти вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новая вспышка коронавируса в Украине может произойти в середине лета. Ее могут вызвать индийский, британский, южноафриканский и другие штаммы COVID-19.

Об этом сообщил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Рост (заболевших коронавирусом - ред.) в Украине возможно даже в середине лета при условии прихода в Украину индийского варианта или увеличение присутствия уже существующих штаммов коронавируса", - сказал Ганиченко.

По его словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости COVID-19 развивается по среднему сценарию. "Если быть более точным, мы ожидаем до 53 тысячи смертей на конец первого полугодия 2021 года", - резюмировал специалист.

О рисках от появления в Украине индийского штамма коронавируса - Delta-штамм по классификации Всемирной организации здравоохранения - предупредила врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она отметила, что этот вариант патогена вызывает более тяжелые формы заболевания, а также характеризуется значительным снижением антител.

Напомним, на утро 17 июня в Украине зафиксировано 1188 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Отметим, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.

Как сообщало РБК-Украина, украинские ученые сообщили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

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