Летом в Украине может произойти вспышка COVID-19: названо условие

Новая вспышка коронавируса в Украине может произойти в середине лета. Ее могут вызвать индийский, британский, южноафриканский и другие штаммы COVID-19.

"Рост (заболевших коронавирусом - ред.) в Украине возможно даже в середине лета при условии прихода в Украину индийского варианта или увеличение присутствия уже существующих штаммов коронавируса", - сказал Ганиченко.

По его словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости COVID-19 развивается по среднему сценарию. "Если быть более точным, мы ожидаем до 53 тысячи смертей на конец первого полугодия 2021 года", - резюмировал специалист.

О рисках от появления в Украине индийского штамма коронавируса - Delta-штамм по классификации Всемирной организации здравоохранения - предупредила врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она отметила, что этот вариант патогена вызывает более тяжелые формы заболевания, а также характеризуется значительным снижением антител.