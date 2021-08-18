Литва отправила в Украину и Армению вакцины от коронавируса

Сегодня, 18 августа, Литва отправила в Украину 46 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Также во вторник партию вакцины отправили в Армению.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Литвы .

«Партия из 27 500 доз вакцины Vaxzevria была доставлена в Армению самолетом во вторник, а 46 000 доз этой вакцины были отправлены в Украину в среду», - говорится в сообщении.

По решению правительства Литвы иностранным государствам было отправлено 220 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria).

"Этой поддержкой Литва выражает серьезное обязательство по оказанию помощи Восточному партнерству и другим дружественным странам, которые не получают регулярные поставки вакцин против COVID-19", - сообщили в Минздраве Литвы.