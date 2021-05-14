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Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцин от COVID

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Вильнюс, Пятница 14 мая 2021 13:16
Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцин от COVID Фото: Литва призывает европейских партнеров помочь странам с вакцинными (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Литвы согласовало выделение 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства. Украина получит от партнера половину - 100 тысяч доз.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Также вакцины будут предоставлены Грузии (15 тысяч доз) и Молдове (11 тысяч доз).

"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что поставки вакцины от коронавируса американской компании Pfizer по контракту на 20 млн доз ожидается до конца мая. Первая партия будет состоять из 500 тысяч доз.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что средняя стоимость одной дозы вакцины, которую приобрела Украина, составляет 7,52 доллара.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине сделали 17 057 прививок от коронавируса первой дозой, а также 4530 - второй дозой. При этом в Минздраве отмечали, что в Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, предназначена для первой прививки от COVID-19.

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