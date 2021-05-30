Локдаун в Англии хотят полностью отменить только после оценки всех COVID-данных
Решение об окончательной отмене в Англии 21 июня локдауна будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.
Об этом заявил 30 мая в эфире BBC министр по вопросам вакцинации Надхим Захави, передает The Guardian.
"Мы поделимся доказательствами со страной 14 июня, чтобы в целом объяснить, где именно мы находимся относительно уровня зараженности, госпитализации и, конечно, к сожалению, смертности", - сказал он.
Захави отметил, что правительство должно быть осторожным в вопросе отмены карантинных мероприятий.
"Мы должны быть осторожны. Мы должны пересмотреть данные и поделиться ими со страной", - добавил чиновник.
27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Правительство разработало дорожную карту для Англии, но Джонсон предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.
При этом премьер убежден, что шаги, направленные на облегчение локдауна, которые уже сделаны, были правильными, но дальнейшее снижение будет зависеть от того, насколько вакцинация поможет в борьбе с этим вариантом COVID.