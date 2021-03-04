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Локдаун в Германии продлили до конца марта, но часть ограничений сняли

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 02:38
Локдаун в Германии продлили до конца марта, но часть ограничений сняли Фото: медработники (Michael Ciaglo/Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Германии локдаун продлили до 28 марта. Однако некоторые ограничения были сняты.

Об этом пишет DW.

Такое решение приняли канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель во время совещания 3 марта.

Некоторые ограничения будут сняты с 8 марта. Так, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

Будут также смягчены ограничения на личные контакты: разрешаются встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Кроме того, также со следующей недели каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, все расходы возьмут на себя федеральные власти.

Тем временем остальные, не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми.

Ранее сообщалось, что до 17 марта правительство Германия продлит контроль на границе с Чехией, Словакией, отдельными районами Австрии, из-за мутаций коронавируса.

Напомним, в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса.

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