Локдаун в Германии продлили до конца марта, но часть ограничений сняли

В Германии локдаун продлили до 28 марта. Однако некоторые ограничения были сняты.

Такое решение приняли канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель во время совещания 3 марта.

Некоторые ограничения будут сняты с 8 марта. Так, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

Будут также смягчены ограничения на личные контакты: разрешаются встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Кроме того, также со следующей недели каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, все расходы возьмут на себя федеральные власти.

Тем временем остальные, не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми.