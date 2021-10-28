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Локдаун в Киеве вводят без "красной зоны". Ограничат ли работу транспорта

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Киев, Четверг 28 октября 2021 15:08
Локдаун в Киеве вводят без "красной зоны". Ограничат ли работу транспорта Фото: Киев идет на локдаун (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Киеве ужесточают с 1 ноября. Вместе с тем, работу общественного транспорта ограничивать не будут, но пассажиры должны быть COVID-безопасными.

Подробнее о том, как будет работать транспорт в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.

Транспорт в Киеве будет работать в обычном режиме, но с соблюдением масочного режима. Вместе с тем, будет действовать требование по числу пассажиров - не больше, чем посадочных мест. Кроме того, ездить в транспорте смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или тестом, проверки будут не на входе, а выборочными.

Отметим, Киев начал готовиться к локдауну для транспорта еще летом. Так, в случае введения жестких ограничений транспорт будет работать только по спецпропускам. В этот раз они будут электронными в приложении "Киев Цифровой".

В случае, если столичные власти решит ужесточать карантин для транспорта, ездить смогут только работники критической инфраструктуры, проездные карты остальных киевлян будут заблокированы.

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