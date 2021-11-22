Локдаун продолжается. Все правила карантина в Киеве

"Красная" зона карантина в Киеве действует уже четвертую неделю. Однако, с 22 ноября ограничения решили немного смягчить - школы вернулись к очному обучению.

Подробнее о правилах карантина в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.

Школы

С 22 ноября школьники Киева вернулись за парты. Как сообщали в КГГА, с понедельника возобновят образовательный процесс в очном формате все учебные заведения: специализированные, внешкольные, профессионально-технические, учреждения высшего образования, физической культуры и спорта, художественные школы.

Транспорт

Общественный транспорт в Киеве продолжает работать без изменений. Однако, пассажиры должны иметь при себе COVID-документы (сертификаты или результаты тестов). При посадке наличие таких документов не проверяют, но возможны спонтанные проверки. В случае, если у пассажира не будет документов, подтверждающих COVID-безопасность, ему грозит штраф от 17 тыс. гривен.

Кроме того, в транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ТРЦ

Работа ТРЦ разрешается при 100% вакцинации персонала и посетителей. Наличие COVID-сертификатов или негативного теста проверяют на входе. Отметим, согласно правилам, доступ в ТРЦ закрыт для несовершеннолетних без сопровождения COVID-безопасного взрослого.

Досуг

Требование о наличии COVID-документов действует также и для кафе, ресторанов, кинотеатров и спортзалов. Все посетители и сотрудники должны иметь "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий получение двух доз вакцины. Альтернативой может быть ПЦР-тест, тест на антиген. Кроме того, недавно запущен еще один вид сертификата - для переболевших.

Отметим, украинцы с противопоказаниями к вакцинации могут получить у семейного врача справку - форма №028.

Куда пустят без COVID-документов

Без ограничений в "красной" зоне продолжают работать: