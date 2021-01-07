Локдаун в Украине не отменяется. Какие ограничения вводятся с 8 января

Усиленный карантин в Украине начнет действовать согласно плану Кабмина. Ограничения вступят в силу в полночь 8 января и будут действовать до полуночи 25 января.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины и Кабинете министров.

Как заявил на заседании с президентом министр здравоохранения Максим Степанов, введение локдауна с 8 января позволит избежать большого роста больных коронавирусом и гриппом.

"Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих заболеваний", - сказал Степанов.

Кроме того, президент Зеленский отметил, что январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.

"Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ ", - подчеркнул он.

Какие ограничения начнут действовать завтра

Как сообщили в правительстве, с полночи 8 января и до конца 24 января в Украине запрещается:

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

работа общепита, кроме работы на вынос или доставки;

проведения массовых мероприятий;

работа ТРЦ, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;

прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;

посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа непродовольственных рынков;

работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

В то же время ограничения не распространяются на:

работу общественного транспорта;

торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и ветпрепаратами;

торговлю средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;

торговлю бытовой химией и печатной прессой;

работу СТО и АЗС;

работу банков и почтовых операторов;

работу парикмахерских и салонов красоты, но по предварительной записи;

работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00)

спортивные мероприятия профессиональных клубов, но без зрителей.

Напомним, власти Тернополя отказались ужесточать карантин с 8 января. Мэр города Сергей Надал назвал условие для введения определенных правительством жестких карантинных ограничений.

Вслед за мэром Тернополя против введения жесткого карантина с 8 января выступил глава Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако мэр не сказал, будут ли Черкассы бойкотировать введение локдауна.