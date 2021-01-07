ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Локдаун в Украине не отменяется. Какие ограничения вводятся с 8 января

Новина українською → Киев, Четверг 07 января 2021 18:21
Локдаун в Украине не отменяется. Какие ограничения вводятся с 8 января Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Усиленный карантин в Украине начнет действовать согласно плану Кабмина. Ограничения вступят в силу в полночь 8 января и будут действовать до полуночи 25 января.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины и Кабинете министров.

Как заявил на заседании с президентом министр здравоохранения Максим Степанов, введение локдауна с 8 января позволит избежать большого роста больных коронавирусом и гриппом.

"Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих заболеваний", - сказал Степанов.

Кроме того, президент Зеленский отметил, что январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.

"Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ ", - подчеркнул он.

Какие ограничения начнут действовать завтра

Как сообщили в правительстве, с полночи 8 января и до конца 24 января в Украине запрещается:

  • посещение учебных заведений, кроме детских садов;
  • работа общепита, кроме работы на вынос или доставки;
  • проведения массовых мероприятий;
  • работа ТРЦ, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;
  • прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;
  • посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

В то же время ограничения не распространяются на:

  • работу общественного транспорта;
  • торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и ветпрепаратами;
  • торговлю средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
  • торговлю бытовой химией и печатной прессой;
  • работу СТО и АЗС;
  • работу банков и почтовых операторов;
  • работу парикмахерских и салонов красоты, но по предварительной записи;
  • работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00)
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов, но без зрителей.

Локдаун в Украине не отменяется. Какие ограничения вводятся с 8 января

Напомним, власти Тернополя отказались ужесточать карантин с 8 января. Мэр города Сергей Надал назвал условие для введения определенных правительством жестких карантинных ограничений.

Вслед за мэром Тернополя против введения жесткого карантина с 8 января выступил глава Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако мэр не сказал, будут ли Черкассы бойкотировать введение локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус ограничение Карантин Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19