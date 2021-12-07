Локдаун закончился. Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: список правил

Фото: Киев и 8 областей вышли из "красной зоны" карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)

В полночь 7 ноября Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

Подробнее о том, как будут жить регионы в "желтой" зоне - в материале РБК-Украина.

Какие регионы вышли из "красной" зоны Сегодня в "желтую" зону карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС перешли: Киев;

Донецкая;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Херсонская области. Перечень правил карантина Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила. Они будут касаться преимущественно невакцинированных граждан. В "желтой" зоне карантина запрещается: работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки. Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19. Где локдаун продолжает действовать В "красной" зоне карантина продолжают оставаться: Запорожская,

Сумская,

Николаевская,

Житомирская,

Киевская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая области.