Локдаун закончился. Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: список правил
В полночь 7 ноября Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.
Подробнее о том, как будут жить регионы в "желтой" зоне - в материале РБК-Украина.
Какие регионы вышли из "красной" зоны
Сегодня в "желтую" зону карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС перешли:
- Киев;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Херсонская области.
Перечень правил карантина
Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила. Они будут касаться преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
Где локдаун продолжает действовать
В "красной" зоне карантина продолжают оставаться:
- Запорожская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Житомирская,
- Киевская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая области.
Напомним, в Украине обновили правила карантина. С подробным перечнем можно ознакомиться на РБК-Украина.